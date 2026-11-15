Müslüm Berat Aslan, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası\'nda bronz madalya aldı

Manavgat Belediye spor sporcusu Müslüm Berat Aslan, Azerbaycan'da yapılan 2026 Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Manavgat Belediyespor sporcusu Müslüm Berat Aslan, 66 kiloda kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Atletizm, güreş ve binicilik başta olmak üzere çok sayıda spor branşında başarıyla mücadele eden Aslan, judo antrenörü Sema Çelik'e özverili çalışmaları ve verdiği emekler için teşekkür etti.