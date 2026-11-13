Manavgat'ta 'dur' tabelasına uymayan sürücünün kazası kamerada, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Manavgat'ta 'dur' tabelasına uymayan sürücünün kazası kamerada, yaralanan olmadı

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Manavgat\'ta \'dur\' tabelasına uymayan sürücünün kazası kamerada, yaralanan olmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' tabelasına uymayan sürücünün neden olduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza nedeniyle cadde uzun süre tek şeritten ulaşıma açık kaldı, otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' tabelasına uymayarak yoluna devam eden sürücünün sebep olduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anları güvnelik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 02 AGL 002 plakalı otomobil Mithatpaşa Caddesi girişinde 'Dur' tabelası olmasına rağmen uyarıya durmayarak yoluna devam etti. Tabelaya uymayan araç sürücüsü Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Hasan H. G.'nin kullandığı 34 HMY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmazken, 02 AGL 002 plakalı otomobilin kendisini korumaya alması ve hareket etmemesi nedeniyle cadde de uzun süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kendisini korumaya alan otomobil, olay yerine gelen kurtarma ekibinin uzun çabaları sonucunda çekiciye yüklendikten sonra yolda trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA
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