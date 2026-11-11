MATSO Başkanı Gök COP31'de tarımda yeşil dönüşüme uygun finansman istedi - Son Dakika
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MATSO Başkanı Gök COP31'de tarımda yeşil dönüşüme uygun finansman istedi

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MATSO Başkanı Gök COP31\'de tarımda yeşil dönüşüme uygun finansman istedi
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MATSO Başkanı Önem Gök, COP31 panelinde tarımda yeşil dönüşüm için modern teknolojiler ve uygun maliyetli finansman çağrısı yaptı. Gök, Manavgat'ın 2025'te yaklaşık 168 bin ton muz üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 20'sini karşıladığını belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Önem Gök, COP31 kapsamında düzenlenen "Tarladan Finansa Üretici Buluşması" panelinde, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir üretim için modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve uygun maliyetli finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

MATSO Başkanı Önem Gök, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında VakıfBank tarafından düzenlenen "Tarladan Finansa Üretici Buluşması" paneline konuşmacı olarak katıldı. Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, artan girdi maliyetleri, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yeşil dönüşüm yatırımları ve finansman imkanları ele alındı. Sektör temsilcileri, üreticiler ve MATSO Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programda konuşan Gök, Manavgat'ın tarımsal üretim gücünü, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve sektörün öncelikli taleplerini dile getirdi.

"İklim değişikliği tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor"

Manavgat'ın 423 bin dekardan fazla tarım arazisi, ürün çeşitliliği ve güçlü üretim kapasitesiyle Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirten Gök, iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gök, "Manavgat'ımız, 2025 yılında yaklaşık 168 bin ton muz üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 20'sini karşılamıştır. Coğrafi işaretli Manavgat altın susamımız ise Türkiye susam üretiminde yaklaşık yüzde 30'luk paya sahiptir. Zeytin, zeytinyağı, defne ve narenciye gibi ürünlerimiz de ilçemizin önemli tarımsal değerleri arasında yer almaktadır. Ancak iklim değişikliği, artan su ihtiyacı ve yükselen üretim maliyetleri üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. Bu sorunlar yalnızca tarımsal üretimi değil, istihdamı, gıda arzını ve bölge ekonomimizi de doğrudan etkilemektedir" dedi.

"Su ve enerjide verimliliği artırmalıyız"

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Gök, modern sulama sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Gök, "Önceliğimiz, daha az su ve enerji kullanarak daha verimli üretim yapmak olmalıdır. Damla sulama sistemleri, güneş enerjili sulama yatırımları, modern seracılık uygulamaları ve akıllı tarım teknolojileri üreticilerimizin maliyetlerini azaltırken rekabet gücünü de artıracaktır. Bu dönüşümü gerçekleştirirken üreticilerimizin ekonomik şartlarını gözetmeli, uygulanabilir ve kısa sürede fayda sağlayacak yatırımlara öncelik vermeliyiz" diye konuştu.

"Üreticilerimize uygun şartlarda finansman sağlanmalı"

Tarımda yeşil dönüşümün önündeki en önemli engellerin yüksek yatırım maliyetleri ve finansmana erişim olduğunu belirten Gök, "Artan girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilerimizin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için uzun vadeli, uygun maliyetli finansman imkanları sunulmalıdır. Kredi geri ödemeleri hasat dönemlerine göre düzenlenmeli, Kredi Garanti Fonu kefaleti daha etkin kullanılmalı, hibe ve teşvikler artırılmalıdır. Üreticilerimizin ek borç yükü altına girmeden modern tarım teknolojilerine ulaşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Tarımın geleceği için üreticimizi desteklemeliyiz"

İklim değişikliğine uyumun yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir mesele olduğunu vurgulayan Gök, şöyle konuştu:

"Manavgat ekonomimizin temel direklerinden biri olan tarımın geleceğini güvence altına almak zorundayız. Bunun yolu üreticimizin emeğini korumaktan, maliyetlerini azaltmaktan ve rekabet gücünü artırmaktan geçiyor. Kamu, finans kuruluşları ve sektör temsilcileri olarak üreticilerimizin yanında olmalı, sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleyen uzun vadeli politikaları hayata geçirmeliyiz. Çünkü tarımın geleceğini korumak, üreticimizi korumaktan geçiyor."

Panelin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) standını ve etkinlik alanındaki diğer stantları ziyaret eden Gök, katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
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