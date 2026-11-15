Alanya Belediyespor, Manavgat Belediyespor\'u 8-1 yenerek plaj futbolunda şampiyon oldu

Alanya Belediyespor, Manavgat Belediyespor'u 8-1 yenerek plaj futbolunda şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Plaj Futbolu Süper Finali'nde Alanya Belediyespor, Manavgat Belediyespor'u 8-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Gençlerbirliği ise Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 yenerek üçüncülüğü elde etti; dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finali'nde Alanya Belediyespor, Manavgat Belediyespor'u 8-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynanan TFF Plaj Futbolu Süper Finali'nde Alanya Belediyespor ile Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Alanya Belediyespor, sahadan 8-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
Öte yandan Gençlerbirliği, Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Karşılaşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.
Kaynak: İHA
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