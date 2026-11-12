Manavgat Taşağıl'da sobadan çıkan ev yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat Taşağıl'da sobadan çıkan ev yangınını itfaiye söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat Taşağıl\'da sobadan çıkan ev yangınını itfaiye söndürdü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin oturma odası kullanılamaz hale gelirken evde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen ev yangınında oturma odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin oturma odası kullanılamaz hale gelirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaManavgatİtfaiyeTaşağılAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Macron’un gözleri önünde iki asker yere yığıldı Tören yarıda kesildi Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:04:34. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat Taşağıl'da sobadan çıkan ev yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android