Manavgat\'ta Avrupa Pickleball Şampiyonası\'nda Türkler şampiyonluk ve gümüş aldı

Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Ali Bey Kulübü Tesisleri'ndeki organizasyona 37 ülkeden 472 sporcu katılıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Pickleball Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Dervent, yaptığı açıklamada, organizasyonun her yaş grubuna hitap ettiğine dikkati çekerek, "Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Bu ilke ev sahipliği yapmak gerçekten Türkiye pickleball adına, bizler adına son derece gurur verici." dedi.

Şampiyonaya 24 Türk sporcunun katıldığını bildiren Dervent, turnuvaya çok iyi başlangıç yaptıklarını aktardı.

Hedeflerinin 5 yıllık olduğunu, milli takımın Avrupa'nın ilk üç takımı arasında yer almasını amaçladıklarını vurgulayan Dervent, "12-14 yaş kategorisi erkek çiftler müsabakalarında şampiyonluğa ulaştık. Kız çiftlerde aynı yaş kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olduk. 15-17 kategorisinde de gümüş madalya kazandık." diye konuştu.

Dervent, Avrupa Pickleball Takımlar Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası yarın sona erecek.