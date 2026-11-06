Manavgat'ta minibüs, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarptı, yaralanan yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta minibüs, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarptı, yaralanan yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat\'ta minibüs, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarptı, yaralanan yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile aynı yönde seyreden yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu; minibüs sürücüsü otomobilin soldan gelerek aniden önüne geçtiğini iddia etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan yayalara yol vermek için duran otomobile, aynı istikamette seyir halindeki yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde Ziraat Bankası karşısındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halinde olan Veli K. yönetimindeki 07 CIU 545 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 07 J 2282 plakalı yolcu minibüsü, duran otomobile arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yolcu minibüsü sürücüsü Mustafa A.'nın, otomobilin soldan gelerek aniden önüne geçtiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:05:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Manavgat'ta minibüs, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarptı, yaralanan yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android