Aksaray\'da turist midibüsü kazasında yaralanan 16 kişiden 12\'si taburcu oldu

AKSARAY'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişiden 12'si taburcu oldu, diğer 4'ünün tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan Adem C. yönetimindeki 34 KAU 16 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 12'si tedavisinin ardından taburcu oldu, 4'ünün tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan sürücü Adem C. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.