Nevşehir\'de iddiaya göre sürücüye, kaçarken araca çarpınca 46 bin lira ceza kesildi

Nevşehir'de iddiaya göre sürücüye, kaçarken araca çarpınca 46 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de iddiaya göre alkollü sürücü, yüksek sesle müzik dinlerken polis ekiplerini fark edince geri geri kaçmaya çalıştığı sırada arkadan gelen araca çarptı. Plakası belirlenip yakalanan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'de iddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.
Olay, 2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, caddede polis ekiplerini görünce geri geri gitmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen araç sürücüsünün korna ile uyarısına aldırış etmeyen sürücü, araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı.
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