Nevşehir'de AHİKA destekli projede 33 personele İHA-1 pilot sertifikası verildi - Son Dakika
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Nevşehir'de AHİKA destekli projede 33 personele İHA-1 pilot sertifikası verildi

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Nevşehir\'de AHİKA destekli projede 33 personele İHA-1 pilot sertifikası verildi
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Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AHİKA desteğiyle 33 teknik personele İHA-1 pilotluk eğitimi verdi. Zirai ilaçlama ve multispektral görüntü işleme eğitimlerinin ardından düzenlenen törende İl Müdürü Özgür Memiş kursiyerlere sertifika ve ehliyetlerini takdim etti.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personele tarımsal faaliyetlerde dron kullanımına yönelik İHA-1 pilotluk eğitiminin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) desteğiyle gerçekleştirilen "Dron ile Gökyüzünden Toprağa Teknolojik Dönüşüm Projesi" kapsamında 33 personele, MES Havacılık İHA Pilot Okulu görevlilerince eğitim verildi.

İnsansız hava araçlarının tarımsal üretim süreçlerinde etkin kullanımının yaygınlaştırılması, teknik personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve üreticilere sunulan hizmetlerde teknolojiden daha fazla yararlanılması amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılara zirai ilaçlama eğitimi ve multispektral görüntü işleme eğitimi verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı dileyerek, İHA-1 ticari pilot sertifikalarını ve ehliyetlerini takdim etti.

Memiş, eğitmenlere ise teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de AHİKA destekli projede 33 personele İHA-1 pilot sertifikası verildi - Son Dakika
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