7 ilde Milli Ağaçlandırma Günü\'nde Sivas\'ta 40 bin fidan toprakla buluştu

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Nevşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe nefes, dünyaya barış" temasıyla düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, ağacın ve ormanın yalnızca ekolojik açıdan değil, barışın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün de önemli bir simgesi olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından fidan dikimi yapıldı. Kent genelinde 20 yerde, 60 hektar alanda düzenlenen etkinliklerde toplam 40 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Niğde

Niğde-Adana kara yolu Hıdırlık mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Nedim Akmeşe, konuşmasında, bugün kent genelinde 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Kentte toplam 500 bin fidan diktiklerini belirten Akmeşe, "Ulukışla ilçemizde de badem fidanı dikme faaliyetini gerçekleştireceğiz. Yoğun bir fidan dikimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu faaliyetleri daha da artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Akmeşe, Belediye Başkan Vekili Nusret Teksin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Kayseri

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Bayramhacı mahallesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Gökmen Çiçek, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıldan itibaren Orman Bölge Müdürlüğünün Bayramhacı bölgesinde önemli çalışmalar yaparak, dağ taş demeden her yeri ağaçlandırdığını belirtti.

Kentte yeşil alanların artırılması için önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çiçek, "Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyelerimiz yeşil alanları artırmak için büyük bir mücadele veriyor. Millet bahçeleri, yeşil alanlar ve parklar bu amaçla yapılıyor. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüz kısa süre içerisinde 2 milyonun üzerinde ağaç dikti." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturdu.

Öte yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından da fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ise akademisyen ve öğrencilerle kampüse fidan dikti.

Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) kampüs stadyumu yanındaki alanda düzenlenen etkinliğe, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, konuşmasında, kentteki orman varlığının yüzde 8'i zorladığını ve yüzde 10'a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de dikilen her fidanın çocuklara daha yaşanabilir bir vatan bırakacağını, geleceğe nefes olacağını ve iklim, kuraklık ve doğal kaynaklarla ilgili sorunlara karşı tedbir oluşturacağını belirtti.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya ise bu alanda 4 bine yakın fidan dikileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları dikerek can suyu verdi.

Yozgat

Yozgat'ta Şüheda Tepesi mevkisindeki ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, konuşmasında, her yıl 11 Kasım'da fidan dikimi için bir araya geldiklerini, kentte son 3 yılda 10 milyon 370 bin fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kentte ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Özkan, "Bugünün anlam ve önemine binaen Yozgat genelinde ağaçlandırma çalışmaları yaparak 58 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek. Bu yıl toplam 2 milyon 300 bin fidan ve tohumu toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Özkan, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları dikti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Anadolu topraklarının probleminin su ve orman olduğunu söyledi.

Bu anlamda 11 Kasım'ın milli bir etkinliğe dönüştürülmesinin önemine değinen Sarıibrahim, bu tür etkinliklerin her yıl artarak devam etmesini diledi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Orçan ile Orman İşletme Müdürü Fatih Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Vali Sarıibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidan dikerek can suyu verdi.

Nevşehir

Nevşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde düzenlenen etkinliğe, il protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Vali Hüseyin Kök, toprakla buluşturduğu fidana can suyu verdi.