Özkonak'ta yaşayan emekli akademisyen, öğretmenler için 4 daireli lojman yaptırıyor - Son Dakika
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Özkonak'ta yaşayan emekli akademisyen, öğretmenler için 4 daireli lojman yaptırıyor

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Özkonak\'ta yaşayan emekli akademisyen, öğretmenler için 4 daireli lojman yaptırıyor
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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde emekli akademisyen Musa Şahin Uğur, öğretmenler için 4 daireli lojman yaptırıyor. Uğur, iki dairesi ve bir arsasını satarak yaptırdığı lojmanın kira gelirini Özkonaklı öğrencilere burs olarak dağıtmayı planlıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşayan emekli akademisyen Doç. Dr. Musa Şahin Uğur, memleketindeki öğrencilerin daha iyi eğitim alması amacıyla öğretmenler için lojman yaptırıyor.

Uzun yıllar İstanbul'da akademisyen olarak görev yaptıktan sonra emekli olunca memleketine dönen 78 yaşındaki Uğur, 2004'te aldığı emekli ikramiyesiyle Özkonak'ta satın aldığı arsaya yaptırdığı eve yerleşti.

Uğur, beldedeki lisede görev yapan öğretmenlerin kiralık ev bulmakta zorlandığını öğrenmesi üzerine, eşiyle konut sıkıntısını gidermek için lojman yapmaya karar verdi.

Nevşehir'de bulunan iki dairesi ile bir arsasını satarak ağustos ayında binanın temelini atan Uğur, iki katlı ve 4 daireden oluşan lojmanın yapımını gelecek eğitim öğretim yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Uğur, buradan elde edeceği kira gelirini de Özkonaklılar Vakfı üzerinden Özkonaklı öğrencilere burs olarak dağıtmayı planlıyor.

Emekli akademisyen Musa Şahin Uğur, AA muhabirine, zor bir öğrencilik hayatı geçirdiğini belirterek, ilkokulu Özkonak'ta, ortaokul ve lise eğitimini ağabeyinin yanında Karabük'te tamamladıktan sonra üniversiteyi İstanbul'da okuduğunu söyledi.

Ömrünün çoğunun tahsille ve memlekete hizmetle geçtiğini anlatan Uğur, "Hem okudum hem çalıştım. Ardından 1971 yılında Cerrahpaşa'da TÜBİTAK'a bağlı bir kan merkezi vardı, o merkeze önce teknisyen olarak girdim, aynı zamanda da üniversitede okudum." dedi.

Uğur, 1975'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra 1982 yılına kadar kan merkezinde araştırmalar yaptık. Çok sayıda çalışmaya katkı sundum, yayınlarım var. Daha sonra 1985'te Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine geçtim. Orada doktoramı tamamladım, biyokimya derslerine girdim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde de derse girdim. 1999'da Özkonak'a belediye başkanı seçildim. Beş sene memleketime hizmet ederken, aynı zamanda Nevşehir'deki Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda biyokimya derslerine girdim. 2004 yılında da emekli oldum."

Eğitime önem veren bir kasabada öğretmenlerin konut sıkıntısı yaşadığını öğrenince çok üzüldüğünü dile getiren Uğur, "Belde dışından gelen öğretmenlerimiz ev bulamadığı için Avanos'ta, Ürgüp'te, Nevşehir'de kalmayı tercih ediyorlar. Okulumuzda eğitim kalitesini artırmak için 'acaba bir lojman yapıp da öğretmenleri buraya çekebilir miyiz' diye bir araştırma yaptık ve lojman yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Uğur, 1 Ağustos'ta lojmanın temelini attıklarını ve kaba inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Özkonak'ın eğitim kalitesinin yüksek olduğunu ve çevreye eğitim konusunda katkı sağladığını kaydeden Uğur, şöyle devam etti:

"Biz de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Onun için eşimle bir karar verdik. Özkonak'ta öğretmenlerin kalabileceği bir lojman yapıyoruz. İnşallah öğretmenler burada kalacak, öğrencilere katkıda bulunacak. Onlardan alınan kirayla da başarılı öğrencilerin okutulması için yardımcı olacağız. Eşimle birlikte Nevşehir'deki dairelerimizi ve bir arsamızı sattık ve inşaatı tamamlamayı düşünüyoruz. Mutluluğum o günden beri artıyor. Böyle bir hizmeti memleketime, insanlarıma yaptığım için mutluyum."

"İnsanlara yararlı olmak çok güzel bir duygu"

Uğur'un 72 yaşındaki memur emeklisi eşi Azer Uğur da İstanbul'da doğup büyüdüğünü, eşinin memleketine böyle bir hizmet yapma arzusuna destek vermekten mutlu olduğunu dile getirdi.

İnsanlara faydalı işler yapmanın güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Uğur, "Eşimin yıllardır böyle bir arzusu vardı, çok istiyordu. Onu hayata geçirmek için düşünme süremiz oldu. Bu sene kısmetmiş. Çok mutluyuz. Musa daha mutlu. O mutlu olunca ben daha mutlu oluyorum. Buraya hizmet vermek, insanlara yararlı olmak çok güzel bir duygu. O da bize nasip oldu. Herkese her şey nasip olmuyor. Çocukları çok sevmemiz, çocuklara faydamızın olması güzel duygu, bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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