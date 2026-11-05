Avanos\'tan Sultanhanı\'na giden turist midibüsü yoldan çıktı: 16 kişi yaralı, 2\'sinin durumu ağır

AKSARAY'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.