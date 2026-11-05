Avanos\'tan Sultanhanı\'na giden turist midibüsü yoldan çıktı: 16 kişi yaralı, 2\'sinin durumu ağır

Avanos'tan Sultanhanı'na giden turist midibüsü yoldan çıktı: 16 kişi yaralı, 2'sinin durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilyalı, Kosta Rikalı ve Tayvanlı turistlerin bulunduğu midibüs, sabah saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolundaki Alayhan köyü yakınlarında kontrolü kaybeden sürücünün idaresinde devrildi. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. İlk tespitlere göre 16 kişinin yaralandığı kazada 2 kişinin durumu ağır. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
AKSARAY'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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