Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Nevşehir Kapadokya Gücü'ne 3-0 yenildi - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Nevşehir Kapadokya Gücü'ne 3-0 yenildi

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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup\'ta Nevşehir Kapadokya Gücü\'ne 3-0 yenildi
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Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'un 5. haftasında deplasmanda Nevşehir Kapadokya Gücü'ne 3-0 yenilerek ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-siyahlı ekip, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayıp 5. sırada bulunuyor.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 5. haftasında ikinci mağlubiyetini aldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Geride kalan 5. hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor, 9 puanla 5. sırada yer aldı. Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü maçını geride bırakan Kocasinan Şimşekspor, hafta sonu oynayacağı Derinkuyugücü maçı hazırlıklarına bugün Teknik Direktör Rasim Aykurt nezaretinde start verecek.

Sarı-siyahlılar ligin 6. haftasında 15 Kasım 2026 Pazar günü sahasında Nevşehir ekibi Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKapadokyaKocasinanNevşehirFutbolSporSon Dakika

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