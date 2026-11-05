Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyetini kabul etti:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakim savcıların şu an atamaları, üst makamlara gelmeleri, dosyalardaki vermiş olduğu kararların isabet oranı, aynı şekilde kısa sürede bitirmeleriyle ilgili oranlı bir sisteme geçtik." dedi.

Bakan Gürlek, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyeti ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi, heyettekilerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Nevşehir'in, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirten Gürlek, "Elimizden geldiğince Nevşehir için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerine her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Gürlek, yatırımcıları Nevşehir'e yatırım yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, Nevşehir'de sanayilerin, fabrikaların, iş merkezlerinin kurulması ve istihdam kaynaklarının yaratılması gerektiğini bildirdi.

Heyettekilerin taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Gürlek, bir soru üzerine 13. Yargı Paketi ile dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler getirileceğini kaydetti. Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13. Yargı Paketi'nde bütçe görüşmelerinden sonra inşallah Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak. Tabii burada kişisel verilerle ilgili olarak biz hassasiyet güdüyoruz." bilgisini paylaştı.

Kişisel bilgilerin gizli kalması gerektiğini, bazı sosyal medya uygulamalarında ele geçirilen bilgilerin satılabildiğini aktaran Gürlek, kişisel verilerin korunması hususunda hassas olduklarını vurguladı.

Adliye koridorlarında harcanan zamanın adalete duyulan güveni azalttığını aktaran Gürlek, bu konuda önlemler aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yargı süreçlerinin genel olarak hızlanması konusunda önemli adımlar attık. Şu an her davanın ne kadar sürede bitirileceği aslında belli. Burada hakim savcı arkadaşlarımızın eğer şahsından kaynaklanan bir sorun var mı, yok mu? Buna özellikle bakıyoruz. Yapay zeka ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz bir birim var. Bu bakıyor ve hakim savcıların şu an atamaları, üst makamlara gelmeleri, dosyalardaki vermiş olduğu kararların isabet oranı, aynı şekilde kısa sürede bitirmeleriyle ilgili oranlı bir sisteme geçtik."

Hakim ve savcı atamalarında, dosyada verdikleri isabetli kararlar ile belirlenen süre içinde karar verip vermediklerinin de dikkate alınacağını bildiren Gürlek, "Hakim savcılarımız performans ve mesleki başarı kriterine göre ve davalarını makul sürede bitirmesi kriterine göre artık ataması yapılacak ya da üst makam, ünvanlı makam bunlara göre talep edecek. Bazı davaların kısa sürede bitirilmesi için inşallah 13. Yargı Paketi'nde de ele alınacak." diye konuştu.

"Biz milletimizin hizmetkarıyız"

Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların yargılamalarının uzamasından duyduğu memnuniyetsizliğin farkında olduklarını belirterek, göreve geldiğinden bu yana konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Özellikle boşanma ve iş davalarının daha kısa sürede bitirilmesi adına çalışma yaptıklarını dile getiren Gürlek, Alo Adalet 135 hattı ile kişilerin kendileri ile ilgili yargı süreçlerini öğrenebildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde görevlerine hizmet etmek için geldiklerini belirten Gürlek, "Biz milletimizin hizmetkarıyız." diye konuştu.