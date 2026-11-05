Nevşehir Uçhisar\'da kayalıklardan yuvarlanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Nevşehir Uçhisar'da kayalıklardan yuvarlanan kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uçhisar Kalesi'nin alt kısmında alkol alan 3 kişiden biri dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Başından hafif yaralanan kişi, sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde alkol alan 3 kişiden biri dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
Olay, Uçhisar Kalesi'nin alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede alkol alan 3 kişiden Adnan Ö. (45), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralanan Adnan Ö., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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