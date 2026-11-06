34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 90 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 90 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 90 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 7 ay süren teknik ve projeli çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı belirlendi. Şüphelilerin komisyon karşılığında çok sayıda kişiden banka hesap bilgilerini temin ederek bu hesaplar üzerinden para trafiğini yönettikleri, elde edilen gelirleri kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının da şüpheliler arasındaki bağlantılarda yer aldığı belirlendi. Ayrıca 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin kurduğu şirketler ile şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda Nevşehir merkezli Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 818 polis, 40 özel harekat personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda ilk aşamada 100 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın devamında gözaltına alınanların sayısı 119'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç gelirlerinin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konulurken, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNevşehirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 22:34:15. #7.12#
SON DAKİKA: 34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 90 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android