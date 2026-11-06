TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Kahramanmaraşspor-Nevşehir Kapadokya Gücü SK müsabakasını Tuğçe Kaya’nın yöneteceği de yer aldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Onikişubat SK-Kahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç

Kocasinan Şimşekspor-Afşin SK: Atakan Demir

Dersimspor-Derinkuyugücü: Berke Batın Acar

Kovancılarspor-Sivasgücü Belediyespor: Murat Elmas

Sorgun Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Kerim Çataklı

Hekimhan FSK-Battalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan

Kahramanmaraşspor- Nevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKahramanmaraşsporKapadokyaNevşehirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:11:51. #.0.2#
SON DAKİKA: TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android