TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Kahramanmaraşspor-Nevşehir Kapadokya Gücü SK müsabakasını Tuğçe Kaya’nın yöneteceği de yer aldı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Onikişubat SK-Kahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç
Kocasinan Şimşekspor-Afşin SK: Atakan Demir
Dersimspor-Derinkuyugücü: Berke Batın Acar
Kovancılarspor-Sivasgücü Belediyespor: Murat Elmas
Sorgun Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Kerim Çataklı
Hekimhan FSK-Battalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan
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