TFF, PGL 3. Grup 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak. 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 4.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Onikişubat SK-Kahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç

Kocasinan Şimşekspor-Afşin SK: Atakan Demir

Dersimspor-Derinkuyugücü: Berke Batın Acar

Kovancılarspor-Sivasgücü Belediyespor: Murat Elmas

Sorgun Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Kerim Çataklı

Hekimhan FSK-Battalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan

Kahramanmaraşspor- Nevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya