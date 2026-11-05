Jandarma denetimlerini WhatsApp'tan duyuran grup çökertildi! Nevşehir'de 3 gözaltı - Son Dakika
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Jandarma denetimlerini WhatsApp'tan duyuran grup çökertildi! Nevşehir'de 3 gözaltı

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Jandarma denetimlerini WhatsApp\'tan duyuran grup çökertildi! Nevşehir\'de 3 gözaltı
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Jandarma denetimlerini WhatsApp\'tan duyuran grup çökertildi! Nevşehir\'de 3 gözaltı
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Nevşehir'de trafik ve asayiş denetim noktalarının anlık paylaşıldığı 1024 kişilik WhatsApp grubu jandarmanın teknik ve fiziki takibiyle ortaya çıkarıldı. 'Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adlı grubu yönettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken savcılık soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR'de jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktaları başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini önceden paylaşarak operasyonların etkinliğini azaltmaya çalıştığı belirlenen 1024 üyeli WhatsApp grubunun üyelerine operasyon düzenlendi. Grubun yöneticisi olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

WHATSAPP GRUBU TAKİBE ALINDI

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları, trafik denetimleri, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların deşifre edilmesini engellemek amacıyla harekete geçti. Ekipler, kolluk kuvvetlerinin denetim noktaları hakkında anlık bilgi paylaşımı yapıldığı belirlenen bir WhatsApp grubunu teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan detaylı incelemelerde, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adı altında faaliyet gösteren grupta 1024 kişinin yer aldığı tespit edildi. Suç ve suçluyla mücadeleyi sekteye uğratan grubun üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GRUBUN 3 YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Operasyonda, söz konusu grubun yöneticiliğini yaptığı belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
OperasyonNevşehir3. SayfaAsayişTrafikGüncelSon Dakika

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