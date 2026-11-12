Nevşehir'de 13 Yaş Altı Masa Tenisi finalinde 37 ülkeden sporcular yarışıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de 13 Yaş Altı Masa Tenisi finalinde 37 ülkeden sporcular yarışıyor

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Nevşehir\'de 13 Yaş Altı Masa Tenisi finalinde 37 ülkeden sporcular yarışıyor
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Nevşehir'de düzenlenen Avrupa 13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda final müsabakaları, 37 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı. Sporcular bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor ve şampiyona 14 Kasım Cumartesi sona erecek.

Avrupa 13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nın final müsabakaları, 37 ülkeden sporcuların katılımıyla Nevşehir'de başladı.

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, sporcular bireysel ve takım kategorilerinde mücadele ediyor.

ETTU Başkanı Pedro Miguel Moura, AA muhabirine, şampiyonanın bir turizm bölgesinde yapılmasının etkinliğe renk kattığını söyledi.

Bu şampiyonanın ETTU'nun en önemli turnuva programlarından birisi olduğunu vurgulayan Moura, "13 yaş altı organizasyona yaklaşık 5 yıl önce başladık. Çocukların olması masa tenisinin gelişmesine katkı sağlıyor. Kapadokya'ya ilk defa geldim ve çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Organizasyona ev sahipliği yapan kurumlara teşekkür ederim." dedi.

Müsabakaya Hırvatistan'dan katılan Petra Lipovscak ise 13 yaş altı yarışlara 5 yıldır katıldığını, amacının elde edeceği başarılarla daha üst seviyelere çıkmak olduğunu ifade etti.

Polonya'dan katılan Jakup Blaszczyk de başarılı oyuncularla karşılaşacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Şampiyona, 14 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
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