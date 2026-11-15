Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi

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Ürgüp\'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
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Ürgüp\'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
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Kayseri-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Kayseri-Nevşehir yolunda Ürgüp Sarıhıdır kavşağı yakınında önüne çıkan ata çarptı. Hastaneye kaldırılan yedek şoför Abdullah Gül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför O.A. ile bir yolcunun tedavisi sürerken, çarpmanın etkisiyle at da öldü.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada yedek şoför hayatını kaybederken, otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı. Kazada at da telef oldu.

KAYSERİ'DEN İZMİR'E GİDİYORDU

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den İzmir'e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı.

YEDEK ŞOFÖR KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Ömer Alanbay Ömer Alanbay:
    Hayret hayatını kaybeden kişinin ismi üzerinden click bait haber yapmamışsınız Allah rahmet eylesin 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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