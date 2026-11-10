Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

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Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
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Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
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Rusya'da bir apartmanın 8. katındaki pencereden düşmek üzere olan küçük çocuk, son anda içeri çekilerek kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Rusya'da yüksek katlı bir apartmanda yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Binanın 8. katındaki pencereye çıkan küçük çocuk, metrelerce yükseklikten düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dengesini kaybetmesi halinde ölümcül bir kazanın yaşanabileceği olayda, çocuğun yardımına son anda yetişildi.

FACİAYA SANİYELER KALA MÜDAHALE

Pencerede tehlikeli bir noktada bulunan çocuk, içeri çekilerek güvenli alana alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, yaşananlar yüksek katlı binalarda çocuklar için alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha hatırlattı.

ÇocukDünyaRusyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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