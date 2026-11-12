Osimhen için "Kronik" dedi! Sonra sözlerini düzeltti - Son Dakika
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Osimhen için "Kronik" dedi! Sonra sözlerini düzeltti

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Osimhen için "Kronik" dedi! Sonra sözlerini düzeltti
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Osimhen için "Kronik" dedi! Sonra sözlerini düzeltti
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Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara'nın Victor Osimhen'in sakatlığı için kullandığı "kronik" ifadesi dikkat çekti. Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamanın ardından yeniden söz alan Cibara, tıbbi terimleri karıştırdığını belirterek, "Akut yerine kronik demişim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun" sözleriyle açıklamasını düzeltti.

Galatasaray'ın kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında futbolcuların sakatlıkları ve RAMS Park'ın zemini ele alındı. Başkan Dursun Özbek'in COP31 İklim Zirvesi nedeniyle katılamadığı toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, özellikle Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin sözleriyle dikkat çekti. Cibara, ilk açıklamasında kullandığı ifadeyi daha sonra düzelterek Nijeryalı futbolcunun kronik bir hastalığı bulunmadığını belirtti.

"OSIMHEN'İN SAKATLIĞI KRONİK BİR ŞEY"

Son dönemde tartışılan stadyum zemini ve futbolcu sakatlıklarına değinen Cibara, sakatlıkların doğrudan sahadan kaynaklandığı görüşüne katılmadığını söyledi.

Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNİ DÜZELTTİ: AKUT YERİNE KRONİK DEMİŞİM

Osimhen'in sakatlığı için kullandığı "kronik" ifadesinin ardından yeniden açıklama yapan Cibara, yanlış bir tıbbi terim kullandığını belirtti.

Galatasaray İkinci Başkanı, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Böylece Cibara, ilk açıklamasında kullandığı ifadenin yanlış olduğunu ve Osimhen'in sakatlığını kronik olarak nitelendirmek istemediğini ifade etmiş oldu.

STADYUM ZEMİNİYLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

RAMS Park'ın zemini hakkında da konuşan Cibara, sahanın bir yıl önce Avrupa'da örnek gösterildiğini hatırlattı. Manchester United karşılaşması öncesinde yaşanan yoğun yağışa rağmen zeminin kısa sürede toparlandığını anlatan Cibara, stadyumda kullanılan teknolojik sistemlere dikkat çekti.

Zeminin altında ısıtma, vakum, drenaj ve havalandırma sistemlerinin bulunduğunu belirten Cibara, 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla altyapının güçlendirildiğini söyledi. Sahanın bakımından sorumlu ekibin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Cibara, gece saatlerinde bile nem ölçümleri yapıldığını aktardı.

"BURADA DİREKT BİR SUÇLU GÖREMEDİM"

Zeminle ilgili yaşanan sorunlarda yönetimin de hatalarının olabileceğini kabul eden Cibara, futbolcuların taleplerinin yanlış anlaşılmış veya aktarılmış olabileceğini belirtti. Cibara, "Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim" ifadelerini kullanarak yaşanan sorunların tek bir nedene bağlanamayacağını dile getirdi.

Victor OsimhenMehmet CibaraGalatasarayAkutSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • General Maximus General Maximus:
    zeminden hiç kimse suçlu değil zaten, taraftar suçlu 0 0
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