Greta Thunberg, COP31'de iklim krizinin yaşam ve ölüm meselesi olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Greta Thunberg, COP31'de iklim krizinin yaşam ve ölüm meselesi olduğunu vurguladı

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Greta Thunberg, COP31\'de iklim krizinin yaşam ve ölüm meselesi olduğunu vurguladı
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Antalya'da sürdürülen COP31'deki basın toplantısında iklim krizinin yaşam ve ölüm meselesine dönüştüğünü vurguladı. Thunberg, krizin etkilerinin tahmin edilenden daha kötü ve hızlı ilerlediğini söyledi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim krizinin artık yaşam ve ölüm meselesi haline geldiğini belirterek, "Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve kimin tarafından olduğunu biliyoruz. Kimse imdadımıza yetişmiyor" dedi.

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) dördüncü gününde, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, beraberindeki Nepalli Sagar Dhakal, Avustralyalı yerli halk temsilcisi Ricky Day, Filistinli Muhammed Usruf ve Afrika kökenli aktivist Celene Simbi ile konferansın medya merkezinde basın toplantısı düzenledi. İklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerinin ele alındığı toplantıda Thunberg, iklim krizinin insan yaşamı, doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditlerine dikkati çekti.

'YAŞAM VE ÖLÜM'

İklim krizinin gelecekte yaşanabilecek bir tehdit değil, bugün dünyanın dört bir yanında etkileri hissedilen bir gerçek olduğunu belirten Greta Thunberg, "Hepimiz buradayız çünkü iklim krizinin zaten burada ve şu anda olduğunu biliyoruz. Bu artık bir yaşam ve ölüm meselesi. Dünyanın dört bir yanında gördüğümüz felaket eğilimleri katlanarak daha da kötüleşmeye devam edecek. Üstelik bu gelişmeler tahmin edilenden daha kötü ve daha hızlı gerçekleşiyor. Buna göre hareket etmeye başlamalıyız" dedi.

'GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

İklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığını vurgulayan Thunberg, "Konuştuğumuz şu anda, asla geri alamayacağımız paha biçilemez hayatları, ekosistemleri ve türleri kaybediyoruz. İklim krizi aynı zamanda bir adaletsizlik krizidir. Bu krizin ortaya çıkmasında en az sorumluluğu bulunan insanlar, sonuçlarından en ağır ve en hızlı şekilde etkileniyor" diye konuştu.

'GEZEGEN ÖLDÜRÜLÜYOR'

İklim kriziyle birlikte ekolojik yıkımın da giderek büyüdüğünü ifade eden Thunberg, "Daha fazla ekolojik yıkımın yaşandığı, temel haklarımızın tehlikeye atıldığı ve temel ihtiyaçların lüks haline geldiği bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve kimin tarafından olduğunu biliyoruz. Kimse imdadımıza yetişmiyor" dedi.

'HERKESİN GÖREVİ'

İnsan haklarının korunması ve iklim krizinin etkileriyle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemine değinen Thunberg, "İnsan haklarımız devletler ve diğer kurumlar tarafından tehdit edildiğinde, bunları savunmak hepimizin görevi haline gelir. Ancak ne kadar ayrıcalıklıysanız ayağa kalkma, sorumluluk üstlenme ve yalnızca kendi haklarınızı değil, herkesin insan haklarını savunma yükümlülüğünüz de o kadar büyüktür" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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