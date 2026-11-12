AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki: - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail yönetimine tepki:

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AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten İsrail yönetimine tepki:
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- "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylediğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."

Kaynak: AA
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