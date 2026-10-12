Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı

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Kırşehir\'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ\'a çok sayıda gözaltı
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Kırşehir Valisi Demiryürek, 2026'nın ilk 9 ayında PKK/KCK'ya 3 operasyonda 12, FETÖ'ye 12 operasyonda 17, DEAŞ'a 31 operasyonda 67 gözaltı; bazı tutuklamalar olduğunu, kentte terör eylemi yaşanmadığını açıkladı.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların 9 aylık bilançosu dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda onlarca şüpheli yakalanırken, 23 kişi cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı

DEAŞ'A 31 OPERASYON: 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 2026 yılının ocak-eylül döneminde kent genelinde gerçekleştirilen asayiş ve terörle mücadele çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı. Vali Demiryürek'in verdiği bilgilere göre, sadece Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ay içerisinde 31 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 

Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı

Operasyonlarda Kırşehir'de örgütle bağlantılı oldukları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açıklanan rakamlar, kentte terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda en fazla gözaltı ve tutuklamanın DEAŞ kapsamında yapıldığını ortaya koydu.

Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı

FETÖ VE PKK/KCK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR DA AÇIKLANDI

Kırşehir'de yalnızca DEAŞ'a değil, diğer terör örgütlerine yönelik de operasyonlar gerçekleştirildi. Vali Demiryürek, FETÖ'ye yönelik 12 operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik ise 3 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de 9 ayda terör operasyonları: PKK, FETÖ ve DEAŞ'a çok sayıda gözaltı
Kaynak: İHA
3. SayfaKırşehirGüvenlikGüncelSon Dakika

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