Oğan, Terörsüz Türkiye sürecinin PKK/KCK\'yı silahsızlandırmayı hedeflediğini söyledi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "PKK/KCK terör örgütünün silahsızlandırılması ve devletle, milletle siyasi olarak entegrasyonunu hedefler. Konunun özeti budur ve bundan ibarettir. Bunun dışındaki anlatımlar, beklentiler, talepler herkesin şahsi görüşleridir, düşünceleridir" dedi.

Elazığ'da Türkiye sohbetleri programı çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye'ye Geçiş' programı gerçekleştirildi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda, Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ele alındı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu 2023 yılında cumhurbaşkanının seçimler öncesi ortaya koyduğu bir şahsi vizyonken bugün hedefleri, politikası ve uygulama takvimiyle devlet politikası haline gelmiş bir milli vizyon politikası olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Danışmanı Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "Bu çerçevede, burada en önemli zemin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için iç kardeşliğini, dayanışmasını, milli birliğini güçlendirmesi, aidiyetlerini yeniden tesis etmesi ve önünde açılan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bölgesel ve küresel politikalarını takip edeceği bir güçlü milletle, milleti arkasına almış bir devletle yoluna devam etmesidir. Burada tabii herkes kendi açısından bir fili tarif eder gibi anlatıyor. 'Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci', bu zeminin oluşması açısından en önemli köşe taşlarından birisidir. Bu zemini oluşturabilmek için burada bu işin temeli, siyasetten terör vesayetinin arındırılması, bölgeden terör vesayetinin arındırılması, parlamentodan terör vesayetinin arındırılmasını içerir. Yani PKK/KCK terör örgütünün silahsızlandırılması ve devletle, milletle siyasi olarak entegrasyonunu hedefler. Konunun özeti budur ve bundan ibarettir. Bunun dışındaki anlatımlar, beklentiler, talepler herkesin şahsi görüşleridir, düşünceleridir. Bizim için esas olan, terörün ilelebet bu topraklardan ve terör örgütünün ve bölücülük fikriyatının bu topraklardan uzaklaşması, devlete aidiyetin güçlendirilmesi ve her türlü terör vesayetinden ülkenin arındırılmasıdır" cümlelerini kullandı.

"Silahlı eylem ve öldürme eylemlerine karışmış olanlar bu yasadan faydalanamazlar"

Konuşmalarını sürdüren Oğan, "Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış ve bir Milli Birlik Dayanışma Komisyonu oluşturarak bütün partilerin bir parti hariç katıldığı bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen, müstakil, geçici bir süre için geçerliliği olan Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Yasası hazırlanmıştır. Bu yasa, Milli Güvenlik Konseyinin PKK/KCK terör örgütünün tamamen silahsızlandığını ve bu yasadan faydalanmak için hazırlıklarını tamamladığını ilan ettikten sonra ve bu örgütün artık terör örgütü sınıfından çıktığı ilanından sonra yürürlüğe girecek olan bir yasadır. Yasanın içeriğinde sadece başka örgütlere genişleme yoktur, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanmış bir yasadır. Yasanın içerisinde silahlı eylem ve öldürme eylemlerine karışmış olanlar bu yasadan faydalanamazlar. Örgütün yöneticileri, eylem talimatı verenler bu yasadan faydalanamazlar. Bu yasadan faydalanacak olanlar, Milli Güvenlik Kurulu bu ilanı yaptıktan sonra 6 ay süre içerisinde gerek şahsen gerekse avukatları vasıtasıyla bulundukları yerlerden yasadan istifade etmek için başvuruda bulunmaları gerekir" sözlerini kullandı.

Türkiye yüzyılı bir programdır, bir siyasi partinin veya ittifakın programı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli bir vizyon programıdır. Bu programın bir neticesi olarak da çeşitli imkan kapıları ve fırsat pencereleri açılmaktadır. Terörsüz Türkiye'de bu fırsat kapılarının en önemli aşamalarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise "Dünya'nın en önemli kriz bölgelerinin tam ortasında, Balkanların, Kafkasların ve Orta Doğu'da bir huzur ve istikrar adası olarak kendisini geliştirmeye büyümeye ve cumhurbaşkanımızın çok nemli önderliğiyle hem Balkanlar'da hem Kafkaslar'da hem de Orta Doğu'da barışı ve güçlü devlet yapısını ortaya koymaktadır. Bu vizyon doğrultusunda çok önemli adımlar atılıyor. Bizim de ülke olarak kendi tabirle iç kalemizi takip etmemiz gereken bir süreçteyiz. Orta Doğu yaklaşık 150 yıldır bir kaosun içerisinde. Sürekli olarak kavgaların, savaşların, kanın ve gözyaşın olduğu bir coğrafya. Daha önce Cumhurbaşkanımızın barış temkini, gerek Ukrayna-Rusya, Balkanlar'da Sırbistan-Bosna'yla Orta Doğu'da Suriye ile Türkiye'nin dışında barışı ifade eden başka bir lider yok. Biz Savunma Sanayi dahil olmak üzere pek çok alanda çok önemli gelişmeleri gerçekleştiriyor ve bundan sonra yarınlara, Türkiye yüzyılına daha emin adımlarla ilerleme hususunda gayret gösteriyoruz" dedi.

Programa, Cumhurbaşkanı Danışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Ayhan Oğan, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, belediye başkanları, il başkanları, STK temsilcileri ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk katıldı.