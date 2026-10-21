Siirt'in Derince köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen 22 kişi törenle anıldı - Son Dakika
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Siirt'in Derince köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen 22 kişi törenle anıldı

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Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Derince Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dua okundu, Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Kızılkaya, terör örgütü mensuplarının hain saldırısında hayatını kaybeden 22 vatandaşın acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kızılkaya, "21 Ekim 1993'te burada çok büyük bir acı yaşandı. Bu acının yıl dönümünde şehitlerimizin mezarlarının başında hem onları anıp, dua okumak hem de yaşadığımız bu acıyı unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ifade etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Kızılkaya, bugün huzur ve güven ortamında olunduğunu belirtti.

Kızılkaya, "Bir daha o kötü günlerin yaşanmaması için birlik içinde olacağımızı buradan ifade etmiş bulunuyoruz. Rahmete kavuşan kardeşlerimizi yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Baykan Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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