Hatimoğulları hükümete Çerçeve Yasa için çağrı yaptı, Öcalan\'ın özgürlüğünü istedi

DEM Parti'nin haftalık grup toplantısında konuşan Hatimoğulları, Çerçeve Yasa’nın zaman kaybetmeden hayata geçirilmesini ve Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanmasını istedi.

“BİR TARAF ADIM ATTI VE SÖZÜNÜ TUTTU”

Hatimoğulları, sürecin 27 Şubat’ta Öcalan’ın çağrısıyla başladığını hatırlatarak şunları söyledi:

“27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın çağrısıyla bir kapı aralandı. PKK o kapıdan cesaretle geçti. Kendini feshetti, silahları yaktı, Türkiye’den çekildi. Metina başta olmak üzere birçok kamptan çekildiklerini açıkladılar. Bir taraf adım attı ve sözünü tuttu. Şimdi sözünü tutma sırası devlette ve iktidardadır.”

“OYALAMA, ZAMANA YAYMA NEDEN?”

Milyonlarca vatandaşın yasanın ne zaman uygulanacağını sorduğunu belirten Hatimoğulları, iktidara şu soruları yöneltti:

“Silahlarını yakanlar nereye gelecek? Nasıl ve hangi şartlarda gelecekler? Dönmek isteyenler hangi güvenceyle dönecek? Oyalama, zamana yayma neden? İktidar konuşulan takvime değil de kendi takvimine göre mi davranıyor? İktidarın bir barış ve demokrasi takvimi var mı? Varsa bunu neden kamuoyuna açıklamıyor?”

“MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARI GEREKİYOR”

Çerçeve Yasa’nın zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, bunun için Milli Güvenlik Kurulu kararına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Hatimoğulları, örgütün boşaltacağı alanların boşaltıldığını ve bu bilginin devletin raporlarında mevcut olduğunu öne sürdü.

Hatimoğulları, “Bu yasa hayata geçmeli ki silah bırakanlar ya da diasporadakiler ülkeye dönebilsin, hapishanedekiler çıkabilsin” dedi. Meclis’te izleme kurulunun kurulması gerektiğini de vurgulayan Hatimoğulları, Meclis’in barışı kolaylaştıran rolünü aktif biçimde üstlenmesini istedi.

“ESKİ DUVAR YERİNE YENİ DUVAR OLMAMALI”

Öcalan’ın yeni bir yere geçtiğini daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Barışın inşasında en güçlü adım, sürecin baş aktörü Sayın Öcalan’ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması, Barış ve Siyasallaşma Kurulu Koordinatörlüğünün yapılmasıyla mümkündür. Yeni yer, Sayın Öcalan’ın eski bir hapishaneden yeni bir hapishaneye geçtiği yer olmamalı. Eski duvar yerine yeni duvar olmamalı.”

Hatimoğulları, Öcalan’ın uzun zamandır akademisyenler, siyasetçiler, kadınlar ve insan hakları savunucularıyla görüşmek istediğini öne sürdü. Hatimoğulları, Öcalan’ın bu yeri barış ve siyasallaşma koordinatörlüğünü yürüteceği bir çalışma mekanı olarak gördüğünü savunarak, “Bu yeni yerin siyasal anlamının güçlendirilmesi için artık bu kapının sonuna kadar açılması gerekiyor” dedi.

BARIŞ ANNELERİ’NİN TALEPLERİNİ AKTARDI

Grup toplantısına beyaz tülbentleriyle katılan Barış Anneleri’ni selamlayan Hatimoğulları, annelerin taleplerini dile getirdi. Hatimoğulları, “Talepleri çok net, samimi ve sade. Barışın önündeki engeller kaldırılsın, tecrit son bulsun, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve başarıya ulaşması için Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlansın diyorlar. Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın diyorlar” ifadelerini kullandı.

Annelerin “Çocuklarımızı değil silahlarımızı mezara gömelim” dediğini aktaran Hatimoğulları, tüm siyasi partilere “Anaların sözü barışın rehberidir, bu söze canı gönülden kulak verin” çağrısında bulundu.

“BARIŞI MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ”

DEM Parti’nin süreçle ilgili tutumunu kararlılıkla sürdüreceğini belirten Hatimoğulları, “Barış bize altın bir tepsiyle sunulmayacak. Barışı biz mücadele ile kazanacağız. Mücadele ile inşa edeceğiz” dedi.

Pratikte barışı istemeyen kesimler bulunduğunu öne süren Hatimoğulları, barışı isteyenlerin seslerini daha çok yükseltmesi gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, farklı siyasi kesimlere ortak mücadele çağrısı yaparak konuşmasını “Hiçbir güç barışın önünde duramaz. Ne olursa olsun bizler bu topraklara barışı getireceğiz” sözleriyle tamamladı.