Baro genel kurulunda gerginlik: Bayrak ve sloganların ardından avukatlar arasında arbede çıktı - Son Dakika
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Baro genel kurulunda gerginlik: Bayrak ve sloganların ardından avukatlar arasında arbede çıktı

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Baro genel kurulunda gerginlik: Bayrak ve sloganların ardından avukatlar arasında arbede çıktı
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Baro genel kurulunda gerginlik: Bayrak ve sloganların ardından avukatlar arasında arbede çıktı
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Haliç Kongre Merkezi'nde toplanan İstanbul Barosu 128. Olağan Genel Kurulu, avukat grupları arasında çıkan kavga nedeniyle 15 dakika durduruldu. Aday Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından LGBT+ bayrağı açılması ve karşı gruptan yükselen 'Kahrolsun PKK' sloganları gerilimi tırmandırdı. Taraflar sakinleşince aday konuşmalarına kalınan yerden devam edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN(İSTANBUL)

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu sırasında gerginlik yaşandı. Yumruklaşmalar üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, yeter sayısının saat 13.00 itibarıyla sağlanmasının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Yapılan oylamayla bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Divanın oluşmasının ardından Kaboğlu, genel kurul yönetimini divana devretti. 

BAYRAK VE SLOGANLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bağımsız Avukatlar grubunun adayı avukat Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından genel kurulda gerginlik yaşandı. Dinç'in konuşmasının ardından LGBT+ bayrağı açan bazı avukatlar "Nefrete inat, yaşasın hayat" sloganı attı.

Ardından başka bir avukat grubu ise "Kahrolsun PKK" sloganı attı. Farklı avukat grupları arasında gerginlik büyüdü, yumruklaşmalar oldu. Bunun üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi. Tarafların yatışmasıyla birlikte aday konuşmalarıyla devam edildi.

KOCASAKAL'IN KONUŞMASINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurul'unda ayrıca Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin başkan adayı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın konuşması sırasında Türk Bayrağı açıldı, "Ne Mutlu Türk'üm diyene" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı. Bu sırada divandan Türk Bayrağı'nın salonda bulunan herkesin bayrağı olduğu ve bunun seçimde kullanılmaması yönünde anons yapıldı.

Kaynak: ANKA
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