Yavilioğlu’ndan Yavi Katliamı’nın 33. yıl dönümü anma mesajı - Son Dakika
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Yavilioğlu’ndan Yavi Katliamı’nın 33. yıl dönümü anma mesajı

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Yavilioğlu’ndan Yavi Katliamı’nın 33. yıl dönümü anma mesajı
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AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde PKK’lı teröristler tarafından katledilen, 5’i çocuk 33 sivil vatandaş için anma mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından katledilen, 5'i çocuk 33 sivil vatandaş için anma mesajı yayımladı.

Yavi Katliamı'nın 33. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Yavilioğlu, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşları rahmet ve saygıyla andı. Aradan geçen yıllara rağmen Yavi'de yaşanan acının unutulmadığını vurgulayan Yavilioğlu, sivil vatandaşları hedef alan bu hain saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Katliamda hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunmasının yaşanan acıyı daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Yavi Katliamı'nın yalnızca bölge halkının değil, tüm Türkiye'nin ortak hafızasında yer edinen acı bir hadise olduğunu belirten Yavilioğlu, geçmişte yaşanan bu tür olayların unutulmamasının, toplumsal hafızanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yavilioğlu, mesajında Yavi Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 vatandaşı rahmetle anarak, şehitlerin ve hayatını kaybeden masum insanların hatıralarının yaşatılması gerektiğini vurguladı. Yavilioğlu, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
Cengiz YavilioğluAK PartiErzurumÇocukYerelYaviPKKÇatSon Dakika

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