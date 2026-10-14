BBP Genel Başkanı Destici, "(PKK’nın kampları boşaltması) Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek, bunun başka yolu yok" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, "(PKK’nın kampları boşaltması) Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek, bunun başka yolu yok"

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BBP Genel Başkanı Destici, "(PKK’nın kampları boşaltması) Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek, bunun başka yolu yok"
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK’nın Irak’ın Kuzey bölgesindeki 4 kampı boşaltmasına ilişkin, "Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kuzey bölgesindeki 4 kampı boşaltmasına ilişkin, "Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek. Bunun başka yolu yok" dedi.

BBP lideri Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olmasındam büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Destici, acılı aileye başsağlığı dileyerek söze başladı.

"Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır"

Gündem de uzun süredir yer edinen fon soruşturmasına ilişkin vurgunla elde edilen paraların kuruşuna kadar geri alınması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır. 500 bine yakın bir zarar gören vatandaşımız var. Parası çalınan vatandaşımız vardır bu vurguncular tarafından. İşte bunların kayıoları, mutlaka ama mutlaka bu vurguncuların vurduğu paralardan karşılanmalıdır. Yani vurguncuların vurgunlarının maliyeti devlet hazinesinden karşılanmamalı, vurgunu yapanlardan karşılanmalı. ve burada da hiçbir ayrım gözetilmemelidir" diye konuştu.

PKK'nın kampları boşaltması

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kuzey bölgesindeki 4 kampı boşaltması meselesini de değerlendiren Destici, "Kendilerine güvenilmeyeceğini bir kez daha ispatlamışlardır. Biz sürecin başında ne dedik? Biz devletimize güveniyoruz, ancak PKK'ya, bu Amerikan ve İsrail uşağı teröristlere güvenmiyoruz dedik. Çünkü bunlar geçmişte de aynısını yaptılar. Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek. Bunun başka yolu yok" şeklinde konuştu.

"28 Şubat süreci hala gözlerimizin önündedir"

Azerbaycan' da kamu kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Destici, şunları kaydetti:

"Azerbaycan anayasasında laiklik olduğu ifade edilmektedir. Bizde de var. Laiklik maalesef Türkiye'de de uzun yıllar yanlış yorumlanmış ve bir inanç hürriyeti zulmüne dönüşmüştür. 28 Şubat süreci hala gözlerimizin önündedir. Türkiye bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ekonomik olarak ödemiştir, sosyal barışın bozulması olarak ödemiştir, dışarıya taviz vermek zorunda kalarak ödemiştir, istikrarsızlık olarak ödemiştir, demokrasinin askıya alınması olarak ödemiştir, ağır bedeller ödemiştir. Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz."

Kaynak: İHA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitikaTerörIrakPKKSon Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, "(PKK’nın kampları boşaltması) Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek, bunun başka yolu yok" - Son Dakika
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