Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı

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Tekirdağ\'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Programa, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Melih Karaduman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Sezer, Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, MSB Misafirhane Müdürü Bilal Sert, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

Neşe öğretmen ve yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Kaynak: AA
DiyarbakırTekirdağŞarköyBismilGüncelPKKSon Dakika

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