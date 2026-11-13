PKK, AK Parti\'den adım beklediğini açıkladı, 10\'dan fazla mevzili mağara boşaltıldı

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK'dan çözüm sürecine ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hızlı ilerlemesi için AK Parti iktidarının adım atması gerektiği belirtilerek, "Son iki ay içinde Türkiye sınırlarına yakın 10'dan fazla savaş mevziisi olan mağara boşaltıldı. Artık Türkiye sınırlarına ve Türk ordusunun üslendiği askeri noktalara yakın tek bir askeri gücümüz kalmamıştır" denildi.

Terör örgütü PKK tarafından çözüm sürecine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa çıktıktan sonra 2026 Ekim ayında tüm gerillalar Türkiye dışına çıkarıldı. Metropollerdeki uyuyan hücreler de Medya Savunma Alanlarına geldiler. Son 2 ay içinde Türkiye sınırlarına yakın 10'dan fazla savaş mevziisi olan mağara boşaltıldı. Artık Türkiye sınırlarına ve Türk ordusunun üslendiği askeri noktalara yakın tek bir askeri gücümüz kalmamıştır. Çatışmasızlık sadece iradi bir karar olarak değil, coğrafi olarak da sağlanmıştır. Bu açıdan Türk devleti ve ordusu kendisine yönelik askeri bir tehdidin varlığından söz edemez. Bunu daha önce de Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmuştuk."

"TEK KAYGIMIZ KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜN GECİKMEDEN GERÇEKLEŞMESİ YÖNÜNDEDİR"

"Bizim attığımız adımlar karşısında AKP iktidarının somut adım atmaması dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu içinde AKP'nin amaçları konusunda kuşku uyandırmıştır" denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Öyle ki, meclis komisyonunun hazırladığı raporda belirtilen ve yasa gerektirmeyen konularda demokratik adımların atılmaması bu tür kuşkuları artırmıştır. Kamuoyunda AKP iktidarının adım atmaması karşısında acaba süreç tıkandı mı, donduruldu mu tartışmaları yapılmıştır. Kürt halkı ve Türkiye'deki demokratik kamuoyu her fırsatta hükümete demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü için adımlar atması çağrısı yapmıştır. Kürt özgürlük hareketi olarak bizim çok cesaretli ve radikal adımlar atmamıza rağmen AKP iktidarının adımlar atmadığı bir süreçte bazı mahfillerin sürecin ilerlememesini Hareket Yönetimine bağlaması gerçekleri farklı göstermeyi ifade etmektedir. Hareket Yönetimimizin, kendisine ve gelecekteki mücadele konumuna yönelik en küçük bir kaygısı yoktur. Bizim tek kaygımız Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümünün gecikmeden gerçekleşmesi yönündedir."

"BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİNİ İNANARAK YÜRÜTMEKTEYİZ"

Çözüm sürecinin Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ile sağlanabileceğine vurgu yapılan açıklamada, "İlk önce Öcalan'ın özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması ve bunun için de barış ve siyasallaşma kurulunun çalışmaya başlaması gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Türkiye'ye dönüp demokratik siyasal yaşama katılma irademizi açıkça ortaya koyduk. Bunu sağlayan hukuki sistem yaratıldığında Türkiye'ye dönüşler gerçekleşecektir. Bu açıdan sürecin hızlı ilerlemesi tamamen bu yönlü adımların atılmasına bağlıdır. Demokratik siyasi çözüm irademiz tamdır. Barış ve demokratik toplum sürecini inanarak yürütmekteyiz. Attığımız adımlar da bunun kanıtıdır. AKP iktidarı demokratik siyasal yaşama katılma yönünde hukuki ortamı sağladığında sorun büyük oranda çözülmüş olacaktır. Bu açıdan sadece silahsızlanma ile sorun çözülemez, Kürt sorununu yaratan etkenleri de ortadan kaldıracak demokratikleşme adımlarının atılması gerektiği düşüncesine tamamen katılıyoruz. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesi ile Kürt sorunu ve Alevi sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunları çözülecektir. Böylece Türkiye siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarını çözerek tüm potansiyelini toplumsal kalkınmaya verecektir. Böyle bir demokratik Türkiye ise sadece Ortadoğu halkları için değil, tüm dünya için çekici hale gelecektir" ifadeleri kullanıldı.