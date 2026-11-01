Özdağ, Öcalan'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ, Öcalan'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ, Öcalan\'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ, Öcalan\'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu
Haber Videosu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan'ın komisyon üyeliğine atanmasıyla mahkumiyetinin sona erdiğini ve serbest kaldığını savundu. Özdağ'a göre Öcalan artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak ve siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil. Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar bir televizyon kanalında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kendisi için hazırlanan yeni bir yere geçtiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi. Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz. Devletin herhangi bir komisyonunda çalışamaz. Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil.

Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış. Bu villada kendisi, yardımcıları, muhtemelen ileride evleneceği, evlenmesi düşünülen kişi özel kalemi olarak da çalışacak. Görüşmelerini burada sürdürecek. Siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek.

Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar. Tabii bu arada Abdullah Öcalan'dan öyle talepler geliyor ki ben bile duyduğum zaman, 'Hadi canım, olmaz o kadar!' diyorum. Birazcık daha olgunlaşsın, Abdullah Öcalan'ın bu taleplerini de Türk kamuoyuyla paylaşacağım."

Kaynak: ANKA
Abdullah ÖcalanZafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:41
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
18:10
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:04:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Özdağ, Öcalan'ın komisyon üyeliğiyle serbest kaldığını ve villada kalacağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android