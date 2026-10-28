Irak'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor - Son Dakika
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Irak'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor

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Irak\'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor
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Irak hükümeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'nin resmi güvenlik güçlerine entegre edildiğini duyurdu. Aralarında kadınların da bulunduğu 4 bin YBŞ mensubunun Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağı belirtilirken, Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin Irak ordusuna ve diğer güvenlik birimlerine devredildiği açıklandı. Bölgede güvenliğin tamamen federal hükümetin kontrolünde olması hedefleniyor.

Irak hükümeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'nin resmi silahlı kuvvetlere entegre edildiğini duyurdu. Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin Irak ordusu ve diğer güvenlik birimlerine devredildiği açıklanırken, aralarında kadınların da bulunduğu 4 bin YBŞ mensubunun Irak güvenlik güçleri bünyesine alınacağı bildirildi.

SİNCAR'DAKİ MEVZİLER IRAK ORDUSUNA DEVREDİLDİ

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sincar'daki güvenlik düzenlemelerinin federal hükümetin yetkisi altında yürütüldüğünü kaydeden Numan, YBŞ unsurlarının Irak'ın resmi silahlı kuvvetleri bünyesine entegre edilerek yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Sincar Dağı çevresindeki mevzilerin devralındığını belirten Numan, söz konusu noktaların görev ve yetki alanlarına göre Irak ordusu ile diğer güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

SİNCAR'DA GÜVENLİK FEDERAL HÜKÜMETİN KONTROLÜNDE OLACAK

Açıklamada, Sincar'daki güvenlik faaliyetlerinin yalnızca federal hükümet ve federal güvenlik komutanlıklarının yetkisinde olduğu vurgulandı.

Irak ordusu ve diğer güvenlik güçlerinin bölgedeki etkinliğinin artırılmasının, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

4 BİN YBŞ MENSUBU GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILACAK

Irak'ta terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ unsurlarının güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında dün tören düzenlenmişti.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, YBŞ mensuplarının Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağını açıklamıştı.

Maan, entegrasyon kapsamında 4 bin YBŞ mensubunun güvenlik güçlerine dahil edileceğini, bu kişiler arasında kadınların da bulunduğunu belirtmişti.

SİNCAR'DA YEREL YÖNETİM SEÇİMİ HEDEFLENİYOR

Irak hükümeti, bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra yeniden imar ve yerinden edilen sivillerin geri dönüşüne yönelik çalışmaların sürdüğünü de duyurdu.

Yerel yönetimle koordinasyon içinde mağdur ailelere tazminat ödenmesi ve evlerinden ayrılmak zorunda kalanların geri dönüşlerinin hızlandırılması için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, kamplarda yaşayan sivillerin karşılaştığı zorlukların sona erdirilmesinin ve Sincar halkının onayını alacak bir yerel yönetimin yasal süreçler çerçevesinde seçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Irak hükümetinin, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için tüm güvenlik ve idari imkanlarını kullanmaya hazır olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Firat Tas Firat Tas:
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