PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PKK\'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erzurum Valisi Baruş: "Yavi'nin soğuk gecesinde toprağa düşen her bir can, bu topraklara vurduğumuz bağımsızlık ve kardeşlik mühürlerinden biridir. Cenabıhak, bir daha milletimize Yavi'de yaşadığımız gibi acıları asla yaşatmasın"

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 33 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 5'i çocuk 33 sivil düzenlenen törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca düzenlenen anma programı, mahalledeki camide Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

Yavi Şehitliği'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından anma programı devam etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5'i çocuk 33 kişiyi anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Yıllar önce bu topraklarda, bir akşamın huzuru içinde köy kahvesinde yan yana oturan masum vatandaşların üzerine terör örgütü tarafından kalleşçe kurşunlar yağdırıldığını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Milletimizin mukaddes değerlerini ve sarsılmaz bağlarını hedef alan gözü dönmüş bu caniler, bir köyün neşesini, bir babanın umudunu, bir ananın duasını ve henüz akı karayı seçememiş günahsız evlatlarımızın geleceğini kararttılar. Tarih bize çok açık bir hakikati gösteriyor. Bu çetin coğrafyada yaşamak, her daim güçlü birlik ve beraberlik içinde bulunmayı, birbirimize sımsıkı sarılmayı gerektirir. Zayıf düşen, birliğini ve beraberliğini koruyamayan toplumların bu topraklarda bağımsız ve hür bir şekilde yaşama şansı yoktur. Asırlar boyunca nice medeniyetler bu coğrafyada silinip gitmiştir. Ancak büyük milletimiz, yaklaşık bin yıllık tarihi boyunca sarsılmaz imanı ve eşsiz vatan sevgisi sayesinde yaşamayı başarmış, hür ve bağımsız kalmış, kıyamete kadar da inşallah payidar kalacaktır. Vatan, Yavi'den Başbağlar'a, Çat'tan doğuda ve batıda toprağa düşen binlerce şehidimizin mübarek kanıyla sulanmış, mukaddes bir emanetimizdir. Yavi'nin soğuk gecesinde toprağa düşen her bir can, bu topraklara vurduğumuz bağımsızlık ve kardeşlik mühürlerinden biridir. Cenabıhak bir daha milletimize Yavi'de yaşadığımız gibi acıları asla yaşatmasın." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise 33 yıl önce yaşanan acının hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, "33 yıl önce dün gibi hafızamızda. Herkesin, her ailenin bir hikayesi var. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. 33 yıl önce 33 vatan evladı, hemşerimiz, kıymetlilerimiz bu vatan uğruna canlarını verdiler, hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla. Çok şükür ülkemizde 2 yıldır Rabbim tamamına inşallah erdirecek. Davamız, niyazımız odur. Terörsüz Türkiye kapsamında inşallah bir daha böyle şehitlerimiz olmasın, ailelerimize ateş düşmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu işi inşallah bitirdik ve bitirmek için de irademizi koyacağız." ifadelerini kullandı.

Yavi Mahalle Muhtarı Nurullah Tiryaki de 25 Ekim 1993'te yaşanan katliamın Yavi'nin hafızasında derin izler bıraktığını anımsattı.

Takvimler 25 Ekim 1993'ü gösterdiğinde Yavi'nin üzerine tarifsiz bir acı çöktüğünü dile getiren Tiryaki, şöyle konuştu:

"O gün bu topraklarda hayatın olağan akışı bir anda değişti. Evine dönmeyi bekleyen babalar, evlatlar, kardeşler vardı. Birazdan kapısını açıp yuvasına girecek insanlar vardı. Hayalleri olan çocuklarımız vardı. Fakat hain terör, hiçbir ayrım gözetmeden Yavi'nin masum insanlarını hedef aldı. 5'i çocuk 33 canımız şehit edildi. Ardından yıllar geçti, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, yeni nesiller dünyaya geldi. Ama Yavi, 25 Ekim'i hiç unutmadı. Çünkü bazı acıların yıllar geçer ama izi geçmez. 25 Ekim bir köyün hafızasıdır. Bir annenin dinmeyen özlemidir, bir babanın içine gömdüğü acıdır, bir evladın yarım kalan çocukluğudur. Ama aynı zamanda 25 Ekim, Yavi'nin dimdik ayakta kaldığının da bir tarihidir. O karanlık günlerin ardından Yavi korkuya teslim olmadı." diye konuştu.

Programa, Çat Kaymakamı Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Erzurum ValiliğiGüncelYaviPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor İşte “Kart işleminiz gerçekleşti“ sesinin sahibi İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi
Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı Anne tutuklandı Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı! Anne tutuklandı
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
16:30
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
16:14
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:42:35. #7.13#
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei