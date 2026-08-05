MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni hazırlayan isimlerden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda, "Bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması konusu raporda da var" ifadelerini kullandı.

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni hazırlayan isimlerden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Söz konusu kanun teklifinin hazırlıkları sırasında AK Parti ile çalışmaları yürüten ve teklifin mimarlarından olan Feti Yıldız, basın toplantısının ardından AK Parti Grubu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEYİT VE TESPİT BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Feti Yıldız, kanun teklifine ilişkin, "Basın toplantısında ayrıntılarıyla komisyondan bugüne kadar yapılanlar anlatıldı. Yasal düzenleme zaten çok anlaşılır. İnşallah uygulamaya başladıktan sonra amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Teyit ve tespit burada bir başlangıç noktası. Milli Güvenlik Kurulu’nun kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra yürürlük başlıyor. Bu önemli. Hayırlı uğurlu olsun, iyi oldu, çok güzel bir kanun bana göre" değerlendirmesinde bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE İLGİLİ AYM VE AİHM KARARI UYGULANIR MI?

"Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği, Selahattin Demirtaş’ın yuvasına dönmesi konusunda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında bir gelişme bekleyelim mi" sorusuna Feti Yıldız, "Bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması konusu raporda da var" yanıtını verdi.

"HİZBULLAH FAYDALANAMAZ"

"Haziran ayında HÜDAPAR’lı milletvekilleri bir yasa teklifi vermişti ve orada bir kurul öneriliyordu. Burada münfesih örgütlerden bahsediliyordu ve Hizbullah ile bağ kurulmuştu. Bugün bu yasada 'bağlı örgütler' deniyor ama kapsar mı?” sorusu üzerine Yıldız, "Bu teklifte PKK, KCK ve bağlı örgütleri diyor. Bunun dışında bir şey olmaz. DHKP-C ya da Hizbullah bu yasadan faydalanamaz" dedi.

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DEĞİL"

"Yerel mahkemeler üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne giderse eşitlik ilkesine aykırılıktan bozulma ihtimali var mı" sorusuna Feti Yıldız, "Bu, Meclis’ten çıkacak. Meclis, yani yasamanın; kanun yapıcının bu konuda suçları sınıflandırması konusunda takdir yetkisi var. İnfazda da var, ceza normu eklemede de var. Bu, eşitlik ilkesine aykırı değil. Hem Anayasa Mahkemesi’nde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu konuda kararlar var" yanıtını verdi.

"İYİ Parti’nin de usul itirazı var, metni görmeden imza attılar diye" sorusu üzerine Feti Yıldız, "Gördüler. Herkes gördü" dedi.

"BÖYLE BİR YASA SON YILLARDA GÖRÜLMÜŞ DEĞİL"

Feti Yıldız, teklifin Genel Kurul aşamasındaki görüşmelerine ilişkin soru üzerine, "Genel Kurul’da illa ki bazı şeyler söyleyecekler ama 400’ün üzerinde bir kabulle geçer. Zaten 360’ın üzerinde bir imzayla veriyoruz. Böyle bir yasa son yıllarda görülmüş değil" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi, Feti Yıldız, Gündem, Güncel, Aihm, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Feti Yıldız MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    SELO ÇIKARSA MHP VE AKP OYU DÜŞER 7 5 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    biraz onurun gururun varsa bunlara boyun eğme yatmaya devem et 4 2 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Referandum yapılsaydı keşke! Ama Reis bunu onaylamaz bakın görün! 1 0 Yanıtla
  • abdul052010 abdul052010:
    Keşke şu Cumhur ittifakının yaptıklarına kendileri inansaydı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi
Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç
Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155’ler 2 yıl önce Ukrayna’ya sevk edilmiş Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş
5-0 kaybettiler Beşiktaş’ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi 5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Fenerbahçe’nin 40 milyon Euro’luk teklifine Benfica’dan cevap Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
19:00
Erzurumspor FK’ya Galatasaray maçı öncesi müjde
Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde
18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:24:21. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.