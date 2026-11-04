Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret eden Hatimoğulları, AİHM kararlarına uyulmasını istedi - Son Dakika
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Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret eden Hatimoğulları, AİHM kararlarına uyulmasını istedi

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Edirne\'de Demirtaş\'ı ziyaret eden Hatimoğulları, AİHM kararlarına uyulmasını istedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne'deki cezaevinde tutuklu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın suçsuz yere tutuklandığını söyleyerek AİHM kararlarının uygulanmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ziyaretin ardından EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ile birlikte basın açıklaması yaptı. Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın suçsuz yere tutuklu bulunduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Özellikle Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, büyük dairenin kararları var. Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu itirazlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince reddedildi ve aynı karar yeniden çıktı. Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin'i ve Figen'i sevdiği için ya da Kobani'de tutuklu arkadaşlarımızı sevdiği için çıkan bir karar değil. Arkadaşlarımızın hukuki olarak yargılanmasının yanlış olduğunu gören bir karar. Yani hukuki bir karardır, AİHM'in kararı. ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak AİHM'in kararlarını uygulamak gibi bir görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumluluk hukuki bir sorumluluktur" dedi.

'SON DERECE VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU'

Demirtaş'ın barış ve demokratikleşme süreci için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hatimoğulları, "Sevgili Selahattin Demirtaş inanın zihniyle, duruşuyla, çok canlı, dipdiri duruyor. 'Dışarıda beni soran bütün insanlara selamlarımı, sevgilerimi iletin. Bütün Türkiye halklarına selamlarımı ve sevgilerimi iletin' dedi" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş ile görüşmenin verimli geçtiğini belirten Hatimoğulları, "Selahattin Başkan her zamanki gibi oldukça canlı ve oldukça yaratıcı fikirleriyle bugün heyetimizle birlikte kendisini ziyaret ettiğimizde fikirlerini bizimle paylaştığı süreci de birlikte değerlendirdik. Görüş ve önerilerini bizlerle paylaştı ve son derece verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, kendilerinin de barış süreci için mücadelelerinin devam edeceğini dile getirerek, "2 yıldır başlayan barış ve demokratik toplum sürecinin başarıya ulaşması için hem mahpustaki arkadaşlarımız, çalışmalarımız olanca gücüyle, mücadelelerini olanca gücüyle sürdürüyorlar. Hem biz dışarıda insanlar olarak tarihte uzun bir zaman diliminde verilmiş olan bu mücadeleye layık bir barışı ve bütün Türkiye halklarının özlemini duyduğu bir demokratik Türkiye'yi inşa edilecek mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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