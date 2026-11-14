ABD\'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Mullin\'den siber saldırı açıklaması

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle ülke genelindeki havalimanlarında uçuşlar durduruldu. İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, olayın siber saldırı olduğuna dair şu aşamada herhangi bir bulgu bulunmadığını belirtirken, tüm ihtimallerin araştırıldığını açıkladı.

ABD'de 13 Kasım Cuma günü yaşanan iletişim arızası hava ulaşımında büyük aksaklığa yol açtı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen sorun nedeniyle tüm havalimanlarında kalkışları durdurma kararı aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan kesintinin şu aşamada kötü niyetli bir saldırıya işaret etmediğini söyledi.

"BU BİR TELEKOMÜNİKASYON KESİNTİSİ"

Mullin, ilk bulguların bir telekomünikasyon arızasına işaret ettiğini belirterek, "Şu an bunun bize yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Bu bir telekomünikasyon kesintisi" ifadelerini kullandı.

Olayın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Mullin, "Bu başka bir 11 Eylül değil. Halkın korkması veya yakınları için endişelenmesi için bir neden yok" dedi.

SİBER SALDIRI VE YAPAY ZEKA İHTİMALİ DE İNCELENİYOR

Mullin, kesintinin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve hiçbir ihtimalin henüz tamamen dışlanmadığını belirtti. Siber saldırı veya FAA'nın yeni yapay zeka destekli sistemleriyle bağlantılı bir sorun yaşanıp yaşanmadığının da araştırıldığını kaydetti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise iletişim sorununun ülke genelindeki 22 bölgesel hava trafik kontrol merkezini etkilediğini açıkladı. FAA teknik ekiplerinin arızanın kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

HAVADAKİ TÜM UÇAKLAR TAKİP ALTINDA

Mullin, uçuş halindeki tüm uçakların tespit edildiğini ve güvenli şekilde inişlerinin sağlandığını belirtti. FAA da uluslararası uçuşların durumunun ayrı ayrı değerlendirileceğini duyurdu.

Ülke genelindeki kalkış durdurma kararının en az 23.00'e (ABD Doğu Saati) kadar devam etmesi öngörüldü. Yetkililer, iletişim sistemlerinin yeniden devreye alınmasının ardından biriken uçuş trafiğinin normale dönmesinin de zaman alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de ülke genelinde son uçuş durdurma kararı Ocak 2023'te, FAA'nın pilotlara bildirim gönderen bilgisayar sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uygulanmıştı.