Sözleşmeli personel esasları değişti: Hastalık izni ve disiplinde memur kuralları geçerli

Bugün (14 Kasım 2026) Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin esaslarda 15 maddelik değişiklik yapıldı. Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinlerinde, 657 sayılı Kanun'un 105'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları dışındaki hükümler memurlarla aynı şekilde uygulanacak. Buna göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun tedavi gerektiren hastalıklarda izin 18 aya, diğer hastalıklarda 12 aya kadar verilebiliyor. Refakat izni üç ay olup gerektiğinde bir katı kadar uzatılabiliyor. SGK'nın ödediği geçici iş göremezlik ödeneği ücretten düşülecek. 14 Kasım 2026'dan önce kullanılan hastalık izinleri azami sürelerin hesabına katılmayacak.

Disiplin cezaları, cezayı vermeye yetkili merciler, disiplin kurulları ve görevden uzaklaştırma konusunda da devlet memurlarına ilişkin hükümler kıyasen uygulanacak. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır ceza gerektiren fiillerde, disiplin kurulu kararı ve atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilecek. Aylıktan kesme cezasında, pozisyona bağlı ödemeler toplamının 1/30'u ile 1/8'i arasında kesinti yapılacak. Her sözleşmeli personel için özlük dosyası tutulacak.

Ataması tebliğ edilen personel, aynı yerde göreve başlayacaksa tebliğ günü, başka yerde başlayacaksa tebliğden itibaren 15 günü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olacak. Belgeyle kanıtlanabilen zorlayıcı bir sebep olmadan süresinde işe başlamamak fesih sebebi sayılacak. 4/B'nin dördüncü paragrafı kapsamında işe alınanlara temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj uygulanacak; bu dönemlerin birinde başarısız olmak da fesih sebebi olacak. Bu kural 14 Kasım 2026'dan önce işe alınanlara uygulanmayacak.

Azami hastalık izni süresinin sonunda göreve dönemeyenlerin sözleşmesi kendiliğinden sona erecek; bu durum iş sonu tazminatına hak kazandıran haller arasına eklendi. Memur kadrosuna atananlara ise iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Sözleşmesi feshedilenlerin yanı sıra sözleşmesini yenilemeyenler de sözleşme bitiminden itibaren bir yıl geçmeden sözleşmeli pozisyonlara alınamayacak.

Üç yıl sonunda memur kadrosuna geçme hakkı bulunan sözleşmeli personel, bu süre içinde kurum içinde yalnız sağlık ve can güvenliği gerekçesiyle yer değiştirebilecek. Memur kadrosuna atananlardan boşalan pozisyonlar ayrıca bir işlem yapılmadan iptal edilmiş sayılacak.