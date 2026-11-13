Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobil üzerine düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'ta yaşandı. Önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTekirdağ3. SayfaÇorluÇevreSon Dakika

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Fatih Terim’in 83 bin TL’lik hesabı: Şefe 3 imzalı forma mı verdi Fatih Terim'in 83 bin TL'lik hesabı: Şefe 3 imzalı forma mı verdi?
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 23:14:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android