Reijnders'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam'da 7-0 yıkıldı - Son Dakika
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Reijnders'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam'da 7-0 yıkıldı

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Reijnders\'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam\'da 7-0 yıkıldı
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Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da Yunanistan'ı 7-0 yendi. Tijjani Reijnders 12, 18 ve 33. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıda hat-trick yaptı; Jurrien Timber iki, Crysencio Summerville ve Donyell Malen birer gol kaydetti. Hollanda 11, Yunanistan 8 puanda.

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan karşısında gol olup yağdı. Rakibini 7-0 mağlup eden Portakallar, gruptaki son maç öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

YUNANİSTAN'A GOL YAĞDIRDILAR

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Hollanda ile Yunanistan, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 7-0'lık farklı skorla kazanarak rakibine ağır bir yenilgi yaşattı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda, henüz 6. dakikada Crysencio Summerville'in golüyle öne geçti. Erken gelen golün ardından hücumlarını sürdüren Portakallar, Yunanistan savunmasına zor anlar yaşattı.

Reijnders'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam'da 7-0 yıkıldı

REIJNDERS İLK YARIDA HAT-TRICK YAPTI

Hollanda'nın farklı galibiyetinde gecenin en dikkat çeken ismi Tijjani Reijnders oldu. Yıldız futbolcu, 12, 18 ve 33. dakikalarda attığı gollerle ilk yarı tamamlanmadan hat-trick yaptı. Reijnders'ın peş peşe gelen golleriyle farkı açan Hollanda, 40. dakikada Jurrien Timber'ın da fileleri havalandırmasıyla skoru 5-0'a taşıdı. Yunanistan, ilk 45 dakikada kalesinde gördüğü beş gole karşılık veremedi.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

İlk yarıyı beş farklı üstünlükle tamamlayan Hollanda, ikinci yarıda da gol bulmayı sürdürdü. Jurrien Timber, 59. dakikada kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti. Bu golden yalnızca üç dakika sonra sahneye çıkan Donyell Malen, 62. dakikada farkı yediye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Reijnders'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam'da 7-0 yıkıldı

HOLLANDA 11 PUANA YÜKSELDİ

Yunanistan karşısında aldığı farklı galibiyetle Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki puanını 11'e çıkardı. Portakallar, grubun son haftasında Almanya deplasmanına çıkacak. Hollanda, bu karşılaşmada da avantajını korumak için mücadele edecek.

YUNANİSTAN SON MAÇTA SIRBİSTAN'I AĞIRLAYACAK

Hollanda deplasmanından ağır bir yenilgiyle ayrılan Yunanistan ise 8 puanda kaldı. Yunanistan, gruptaki son karşılaşmasını sahasında Sırbistan'a karşı oynayacak. 

Reijnders'tan 33 dakikada hat-trick! Yunanistan Amsterdam'da 7-0 yıkıldı
Johan CruijffYunanistanHollandaSporSon Dakika

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