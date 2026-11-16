Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı - Son Dakika
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Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

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Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı
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Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı
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İspanya'da elinde bıçakla polise direnen adam, elektroşok silahıyla müdahale edilmesinin ardından birinci kattan baş aşağı düştü. Sert düşüşe rağmen ayağa kalkıp direnmeye devam eden adam, yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından gözaltına alındı.

İspanya'nın Granada kentinde elinde bıçakla polislere direnen 33 yaşındaki adam, elektroşok silahıyla müdahale edilmesinin ardından birinci kat balkonundan baş aşağı düştü. Sert düşüşe rağmen kısa sürede ayağa kalkan adam, polislere direnmeye devam etti. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından gözaltına alınan adamın yaşadığı anlar kameraya yansıdı.

ELİNDE BIÇAKLA POLİSLERE DİRENDİ

Olay, 9 Kasım'da Granada'nın La Chana Mahallesi'ndeki Santa Micaela Caddesi'nde meydana geldi. Bir evde yaşayan 33 yaşındaki adamın davranışlarından endişelenen ev arkadaşları polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, elinde büyük bir bıçak bulunan adamla karşılaştı. Polislerin uyarılarına rağmen bıçağı bırakmayan adam, görevlilere tehditler savurdu.

ELEKTROŞOK SİLAHIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Polis ekipleri, adamı sakinleştirmek ve teslim olmaya ikna etmek için yaklaşık iki saat uğraştı. Görüşmelerden sonuç alınamayınca elektroşok silahıyla müdahale edildi.

Müdahalenin ardından dengesini kaybeden adam, birinci kat balkonundan baş aşağı düşerek yere çarptı.

DÜŞTÜKTEN SONRA AYAĞA KALKTI

Olayın en dikkat çekici anı ise düşüşün hemen ardından yaşandı. Baş aşağı yere çarpan adam, kısa süre sonra yeniden ayağa kalkarak polis ekiplerine direnmeye devam etti.

Bunun üzerine Ulusal Polis ve yerel polis ekipleri harekete geçerek adamı kontrol altına aldı. Yaklaşık 10 polisin katıldığı müdahalenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Virgen de las Nieves Üniversite Hastanesine götürülen adam, buradaki işlemlerinin ardından polis merkezine sevk edildi.

İspanyaDünyaSon Dakika

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