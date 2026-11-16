Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL

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Kadir İnanır\'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL
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Hürriyet'in haberine göre, 26 Haziran'da ölen Kadir İnanır'ın banka kayıtlarında 60 milyon TL nakit bulunduğu, bunun dışında birikimi olmadığı öne sürüldü. Sanatçının tedavi masrafları için Dalaman'daki yazlığını ve Ulus'taki evini sattığı iddia edildi. Mirasını Jülide Kural'a bıraktığı belirtilen vasiyetname 17 Aralık'ta mahkemede açılacak.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından mirasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Sanatçının ailesi ile uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural arasında gündeme gelen miras anlaşmazlığına bu kez banka hesaplarındaki para miktarı eklendi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, İnanır'ın banka kayıtlarında toplam 60 milyon TL nakit varlık bulunduğu belirtildi. Bu tutarın dışında başka bir nakit birikiminin olmadığı da öne sürüldü.

Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL

TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN EVLERİNİ SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kadir İnanır'ın uzun yıllar boyunca sağlık sorunları nedeniyle yüksek tedavi masrafları yaptığı belirtildi. Sanatçının özel hastanelerdeki tedavilerinin yanı sıra Küba'ya da tedavi amacıyla gittiği aktarıldı.

İnanır'ın 2018 yılında beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseri süreci yaşadığı dönemde Dalaman'daki yazlığını satarak tedavi giderlerini karşıladığı iddia edildi. Daha sonraki hastalık dönemlerinde ise İstanbul Ulus'taki evini elden çıkardığı öne sürüldü.

Sanatçının son olarak yaşadığı Beykoz'daki evin ise merhum iş insanı İsmet Acar tarafından kendisine hediye edildiği daha önce gündeme gelmişti

SAAT, ÇAKMAK VE TESPİH KOLEKSİYONLARI BULUNAMADI

İnanır'ın vefatının ardından mal varlığıyla ilgili tartışmalarda kişisel koleksiyonları da gündeme geldi.

İddiaya göre, sanatçının yeğeni Levent İnanır, değerli eşyaların sayılması amacıyla polis eşliğinde eve girdi. Ancak sanatçının saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyonlarının kasada bulunmadığı ileri sürüldü.

Söz konusu eksikliklerin tutanaklara yansıdığı belirtilirken, aile üyelerinin mirasa ilişkin itirazlarında bu eşyaların da yer aldığı aktarıldı.

Kadir İnanır'ın mirasında yeni iddia: Hesaplarda 60 milyon TL

TÜM MAL VARLIĞINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Kadir İnanır 9 Mayıs 2022'de doktor raporu ve iki tanık eşliğinde noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmıştı. 

Vasiyetnameye göre İnanır; gayrimenkullerdeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki parasını, otomobillerini, kişisel eşyalarını, sanat eserlerini ve telif haklarını Kural'a bıraktı.

Ancak Jülide Kural, İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Kural, sanatçının mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu söylemiş, 25 Rolex saat bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

VASİYET 17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Kadir İnanır'ın vasiyetinin açılması için Beykoz Adliyesi'nde görülen davada, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle duruşma 17 Aralık 2026 saat 09.30'a ertelendi.

Duruşmada vasiyetnamenin mirasçılara okunması bekleniyor. Vasiyeti kabul etmeyen mirasçıların ise yasal yollara başvurabileceği belirtiliyor.

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aksoy Mehmet Aksoy:
    inanır 2000 kadınla birlikte olmuş laik kemalist düzenin sonucu 0 0
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