Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı - Son Dakika
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Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı

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Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İspanya'nın Málaga kentine giden yolcu uçağında 36 yaşındaki bir erkek, dört kabin görevlisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Uçuş sırasında alkolün etkisinde olduğu belirtilen yolcunun hosteslere zorla öpmeye çalıştığı ve fiziksel temasta bulunduğu öne sürüldü. Uçağın inişinin öne alınmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, hastaneye kaldırıldıktan sonra soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

İspanya'nın turizm merkezlerinden Costa del Sol'a giden uçakta yaşanan olay, kabin ekibine yönelik şiddet ve taciz iddialarını gündeme taşıdı. The Sun'ın haberine göre olay, 9 Kasım Pazartesi günü Amsterdam-Málaga seferini yapan uçuş sırasında meydana geldi.

36 yaşındaki yolcunun yoğun şekilde alkol aldığına dair belirtiler gösterdiği ve türbülans nedeniyle emniyet kemeri uyarı ışıkları yanmasına rağmen koltuğundan kalktığı aktarıldı.

DAHA FAZLA BİRA İSTEDİ, HOSTESLERE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

The Sun'ın haberine göre yolcu, uçağın ön bölümüne ilerleyerek kabin ekibinin bulunduğu alanın perdelerini açtı ve kendisine daha fazla bira verilmesini istedi. Kabin görevlilerinin koltuğuna dönmesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen şüphelinin, çalışanlara hakaret ettiği ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtildi.

Dört kabin görevlisinin polise verdiği ifadelerde, yolcunun kendilerini zorla öpmeye çalıştığı, arkadan tutup bedenlerine rızaları dışında dokunduğu ve taciz ettiği öne sürüldü.

Yaşananların büyümesi üzerine diğer mürettebat üyeleri ve yolcuların da müdahale ederek olayın daha fazla tırmanmasını önlemeye çalıştığı bildirildi.

UÇAĞIN ROTASI KISALTILDI

Uçaktaki olayların kontrolden çıkması üzerine hava trafik kontrolörlerinin müdahale ettiği belirtildi. Uçağın havada geçireceği süreyi azaltmak amacıyla uçuş rotasının kısaltıldığı ve Málaga Havalimanı'na öncelikli iniş için gerekli düzenlemelerin yapıldığı aktarıldı.

İspanyol trafik kontrolörlerinin aktardığı bilgilere göre, Sevilla'daki ENAIRE kontrol merkezi ile Málaga Havalimanı kontrol kulesi koordineli şekilde çalıştı. Uçağa doğrudan ve öncelikli yaklaşma imkânı sağlandı.

UÇAK İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Uçağın Málaga Havalimanı'na iniş yapmasının ardından Guardia Civil ekipleri kabine girerek şüpheliyi gözaltına aldı. Polis memuruna da saldırdığı öne sürülen yolcunun, gözaltı sırasında yoğun direnç gösterdiği bildirildi.

Aşırı derecede ajite olduğu belirtilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

4 CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASIYLA SORUŞTURULUYOR

36 yaşındaki erkek, dört ayrı cinsel saldırı suçlaması ve bir kamu görevlisine saldırı suçlaması kapsamında soruşturulmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli süreç Málaga'da iki ayrı mahkemede yürütülüyor.

Soruşturmanın devam ettiği, şüphelinin suçlamalar karşısında mahkûmiyet kararı bulunmadığı bildirildi. Yolcunun kimliği ve uçuşu gerçekleştiren hava yolu şirketinin adı ise haberlerde açıklanmadı.

AmsterdamHollandaİspanyaMalagaSon Dakika

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