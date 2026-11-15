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İngiltere'de gündem Muhammed Salah

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İngiltere\'de gündem Muhammed Salah
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Trabzonspor'da 16 maçta 16 gole doğrudan katkı sağlayan Muhammed Salah, İngiltere'de yeniden gündeme geldi. BBC Liverpool muhabiri Aadam Patel, Salah'ın Türkiye'deki performansını ve 2027 Afrika Uluslar Kupası ile 2030 Dünya Kupası hedeflerini değerlendirdi.

Trabzonspor formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Salah, eski ülkesi İngiltere'de yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. 

İNGİLTERE'DE GÜNDEM SALAH

Bordo-mavili ekibin Freiburg'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Papara Park'ta yerinde takip eden BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, Mısırlı yıldızın Türkiye'deki yükselişini ve geleceğe yönelik hedeflerini kaleme aldı.

İngiltere'de gündem Muhammed Salah

''HALA YETENEKLİ OLDUĞUNU KANITLAMAYA KARARLI''

Trabzonspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Salah'ın bordo-mavili kulübü tercih etmesindeki en önemli etkenin tamamen futboluna odaklanabilme imkanı olduğu vurgulandı. Aadam Patel, yıldız futbolcunun motivasyonunu "Salah, hem kulüp hem de milli takım için hala verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hala yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda ve kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor." sözleriyle değerlendirdi. 

İngiltere'de gündem Muhammed Salah

16 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu, 11 gol ve 5 asistle toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

İngiltere'de gündem Muhammed Salah
Muhammed SalahTrabzonsporLiverpoolİngiltereTürkiyeAfrikaFutbolSporBbcSon Dakika

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