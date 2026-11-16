Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli

Daniel Craig’in ardından James Bond karakterine hayat verecek oyuncu açıklandı. İngiliz oyuncu Robert Pattinson, serinin 26’ncı filminde 007 olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Denis Villeneuve oturacak.

007’NİN 7’NCİ OYUNCUSU OLACAK

Robert Pattinson, serinin resmi filmlerinde James Bond karakterini canlandıracak yedinci oyuncu olacak. Daha önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig ikonik ajanı beyaz perdeye taşımıştı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR

Serinin 26’ncı filmini Dune ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alırken, filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek.

PATTINSON’IN BOND ÖNCESİ KARİYERİ

Alacakaranlık serisiyle dünya çapında tanınan Pattinson, daha sonra Tenet, The Batman ve Mickey 17 gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, yeni James Bond filmiyle kariyerinin en dikkat çekici rollerinden birini üstlenecek.

Filmin resmi adı, vizyon tarihi ve çekim takvimi ise henüz açıklanmadı.