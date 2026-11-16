Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli
Haber Videosu

İngiliz oyuncu Robert Pattinson, James Bond serisinin 26’ncı filminde 007 olarak kamera karşısına geçecek. Karakteri canlandıran yedinci oyuncu olacak Pattinson’ın filmini Denis Villeneuve yönetecek, senaryoyu Steven Knight yazacak. Filmin adı ve vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Daniel Craig’in ardından James Bond karakterine hayat verecek oyuncu açıklandı. İngiliz oyuncu Robert Pattinson, serinin 26’ncı filminde 007 olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Denis Villeneuve oturacak.

007’NİN 7’NCİ OYUNCUSU OLACAK

Robert Pattinson, serinin resmi filmlerinde James Bond karakterini canlandıracak yedinci oyuncu olacak. Daha önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig ikonik ajanı beyaz perdeye taşımıştı.

Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR

Serinin 26’ncı filmini Dune ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alırken, filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek.

PATTINSON’IN BOND ÖNCESİ KARİYERİ

Alacakaranlık serisiyle dünya çapında tanınan Pattinson, daha sonra Tenet, The Batman ve Mickey 17 gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, yeni James Bond filmiyle kariyerinin en dikkat çekici rollerinden birini üstlenecek.

Filmin resmi adı, vizyon tarihi ve çekim takvimi ise henüz açıklanmadı.

Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli
Robert PattinsonRobert PattisonKültür SanatDaniel CraigJames BondMagazinAmazonSinemaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Yunus keleş Yunus keleş:
    yakışır 0 2
  • ndwh47crr5 ndwh47crr5:
    antipatik bir tip. kötü adam rollerine daha uygun. hiç beğenmedim. tasvip etmiyorum. hayal kırıklığı oldu benim için 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
Çelik’ten “İkinci Haluk Levent geliyor“ yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum Çelik'ten "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
19:12
Galatasaray’dan ayrılıyor mu İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
19:04
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı
40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:03:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Robert Pattinson yeni 007 oldu: Yönetmen koltuğundaki isim de belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android