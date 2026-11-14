Kayseri Develi\'de kamyonet tıra arkadan çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

Kayseri Develi'de kamyonet tıra arkadan çarptı, 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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