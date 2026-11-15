Kayseri Yahyalı'da Aladağlar'da düşen amatör dağcıyı sis nedeniyle UMKE kurtardı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da Aladağlar'da düşen amatör dağcıyı sis nedeniyle UMKE kurtardı

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Kayseri Yahyalı\'da Aladağlar\'da düşen amatör dağcıyı sis nedeniyle UMKE kurtardı
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Kayseri Yahyalı\'da Aladağlar\'da düşen amatör dağcıyı sis nedeniyle UMKE kurtardı
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Kayseri Yahyalı'da Aladağlar'da 6 kişilik grupla tırmanış yapan amatör dağcı, kayalıklardan düşerek yaralandı. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgeye ulaşan UMKE ekipleri dağcıyı sedyeyle çıkardı; ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dağcının tedavisi sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 6 kişilik grupla Aladağlar'da tırmanış yapan amatör dağcı kayalıklardan düştü. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgedeki şahıs, UMKE ekipleri tarafından yaya olarak ulaşılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Hacer Ormanları'nda 6 kişilik grup tırmanış yaptığı sırada A.K. dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K.'nin düştüğü bölgeye sis nedeniyle helikopter inemezken, UMKE ekipleri yaralı şahsın bulunduğu bölgeye yaya olarak ulaştı. A.K., ekiplerin ilk müdahalenin ardından uzun süren çalışmalar sonucu sedyeyle bölgeden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen A.K., ilk kontrollerin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlenen A.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiDevlet HastanesiAladağlar3. SayfaKayseriYahyalıGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da Aladağlar'da düşen amatör dağcıyı sis nedeniyle UMKE kurtardı - Son Dakika
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